Wer bei der vierten "The Masked Singer Austria"-Show das Feld räumen musste

Das nächste Duell mussten die Geistergräfin und der Yeti bestreiten. Mit "It's a Man's World" eröffnete die Grusel-Gräfin den Zweikampf. Und schon wieder wurde Schauspielerin Nina Proll genannt. Nathan Trent warf ihre Kollegin Martina Ebm ins Rennen. Sasa Schwarzjirg konterte mit Tatort-Kommissarin Franziska Weisz.Sonja Kirchberger wurde auch noch vermutet.

Der Yeti performte "Rise Like a Phoenix" von Conchita.Und das haute wirklich alle vom Hocker! Jeanette Biedermann, Rose May Alaba, Christl Stürmer und Anastacia wurde unter der Maske des Wuschel-Wunders vermutet. Logisch, dass der Yeti fix in die nächste Runde kommt.