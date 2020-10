Schwere Zeiten bei Nadine Beiler: "The Masked Singer" kam genau richtig

Das flauschige Schneemonsterchen, von Moderatorin Arabella Kiesbauer liebevoll „Schlawine“ genannt, hat von Sendung eins an die Herzen der „The Masked Singer Austria“-Zuschauer im Sturm erobert. Okay, ja, auch „Geistergräfin“ Nina Proll hat schaurig-schön mit Gänsehautgarantie gesungen und auch „Lipizzaner“ Simone Stelzer hat sich so gut wie nie vergaloppiert, aber die Stimme des „Yetis“ war schon sehr besonders.

Schlussendlich war sich auch das Rateteam ziemlich sicher, Nadine Beiler aus dem weißen Fellknäuel herauszuhören.

„Ich hab’s grundsätzlich nicht so mit Castingshows. Aber mein Agent sagte: ,Es ist Corona, derzeit ist alles erlaubt.’ Außerdem haben sich die Menschen von Puls4 rührend um mich bemüht. Und die Winkens und die Arabella schätze ich auch beide schon lange. Es hat dann wirklich Spaß gemacht und die Stimme von Nadine Beiler hat mich schon damals bei Starmania beeindruckt“, so Schauspieler Manuel Rubey, der bei der Finalshow mitraten durfte, im Gespräch mit dem KURIER.