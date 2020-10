"The Masked Singer Austria": Final-Quoten bleiben hinter Auftakt, Staffel 2 fixiert

Kein Quoten-Höhenflug auf Puls4

Während der große Schwesternsender ProSieben mit der deutschen Version von "The Masked Singer" regelmäßig Quoten-Rekorde erzielte, war der Austro-Version nicht dasselbe Glück beschieden.

Durchschnittlich 292.000 Zuseher waren beim Finale dabei, in der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 16,1 Prozent. Das ist eine Steigerung gegenüber dem Halbfinale, an die Werte vom Auftakt im Frühjahr kam die Maskenshow jedoch auch im Finale nicht mehr heran.

Bei der ersten Folge im März waren durchschnittlich 311.000 Zuseher dabei, der Marktanteil in der Zielgruppe 12-49 lag bei 18,3 Prozent. Coronabedingt musste "The Masked Singer Austria" nach dem Start ein halbes Jahr pausieren - kam zuletzt im Halbfinale nur noch auf 183.000 Zuseher (Marktanteil bei 12-49: 9,3 Prozent).

"The Masked Singer Austria" bekommt Staffel 2

Das ursprünglich aus Südkorea stammende TV-Format wird in seiner Austro-Version aber dennoch fortgesetzt: 2021 soll Staffel 2 von "The Masked Singer Austria" zu sehen sein, wie Puls4 am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Details sind noch nicht bekannt.

ProSieben schickt die Kostümshow am Dienstag bereits in Staffel 3. Hintergrundinfos zu "The Masked Singer Austria" können Sie hier nachlesen: