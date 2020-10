"The Masked Singer Austria"-Finale: Heute fallen die letzten Masken

Wann genau aufgezeichnet wurde, verrät Schubert übrigens nicht – das sei auch Teil des Geheimhaltungskonzepts.

Diskretion steht bei dem Format überhaupt an erster Stelle: Nur ein kleiner Kreis an Personen ist eingeweiht, welche Promis mitmachen. Während der Show werden die Teilnehmer voneinander abgeschirmt. Jeder bekommt eine schalldichte Garderobe und einen eigenen Bodyguard. Auf dem Weg ins und aus dem Studio tragen die Promis schwarze Kapuzenpullis mit der Aufschrift "Don't Talk To Me" sowie verspiegelte Gesichtsmasken. Und: Es herrscht Sprechverbot.

Partner wurden eingeweiht – damit keine Ehen in die Brüche gehen, wenn der oder die andere für die Auftritte plötzlich verschwindet –, mussten jedoch auch eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Schließlich soll niemandem die Freude am Mitraten vermiest werden. Die Kandidaten haben laut Schubert jedenfalls großen Spaß an dem Versteckspiel gehabt.

Ob es nach der heutigen Show eine Fortsetzung von "The Masked Singer Austria" geben wird, ist noch nicht fixiert. „Sicher denken wir über eine zweite Staffel nach, überlegen auch Adaptionen“, so Schubert. „Aber jetzt steht noch das Finale an und dann entscheiden wir.“