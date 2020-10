Rainer Schönfelder über "The Masked Singer Austria": "Grenzgeniale Erfahrung"

Und dennoch war es in seinem Outfit nicht immer leicht, eine gute Performance abzuliefern. „Man ist ja mit dem Kostüm wahnsinnig abgelenkt. Wie man sich hört, wie man sich fühlt. Man ist immer mit einer gewissen Unsicherheit am Weg, ob das, was man macht, etwas Gescheites ist“, meinte der sympathische Kärntner. Dennoch sei es „in allen Bereichen eine grenzgeniale Erfahrung“ gewesen.

„Mein Herz hat sofort ja gesagt, aber die Vernunft hat kurz gesagt: Überleg dir einmal, ob du das zeitlich überhaupt schaffst. Das Herz hat die Vernunft dann aber besiegt.“ Denn immerhin ist Schönfelder im Hotel-, Immobilien- und Investmentgeschäft tätig und damit zeitlich sehr eingespannt, was ihm aber die Geheimhaltung gegenüber seinem engsten Umfeld erleichterte. „Ich habe in beruflicher Natur immer die Möglichkeit, Termine und Besprechungen vorzugeben, die plausibel sind, wo ich sein kann. Selbst die Leute, mit denen ich mindestens einmal in der Woche zusammen bin, haben es nicht gecheckt. Das war herrlich – und es hat mir einen Riesenspaß gemacht“, meinte er schelmisch.