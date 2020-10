Von Gabalier bis "Starmania": Die Pole des ORF

Kein Verfolger

Wrabetz gab an, „kein ganz genauer Verfolger“ von Gabaliers öffentlichen Äußerungen zu sein. Fest stehe, dass es bei der ORF-Übertragung 2019 keine derartigen Diskussionen gegeben habe „und er auch keine missverständlichen Äußerungen getätigt hat“. Programmdirektorin Kathrin Zechner, hierarchisch irgendwo in der Mitte von Wrabetz und Hofer angesiedelt, findet: „Der ORF ist pluralistisch. Andreas Gabalier hat da Platz. Wichtig ist es uns aber auch, die Gegenpositionen zu transportieren, etwa in den gesellschaftspolitisch sehr modernen ,Vorstadtweibern‘.“