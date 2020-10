"Barbaren"-Regisseurin Eder: Göttin des Gemetzels

Es gibt mit Steve St. Leger noch einen zweiten Regisseur.

Wir teilen uns diese Staffel. Steve hat im Gegenzug zur Gestaltung der Serie durch mich die eindrucksvollen Schlachtszenen inszeniert - ein besonderes Zuckerl für einen Regisseur. Eine klare Aufgabentrennung von Beginn an ist wichtig, weil es ein partnerschaftliches Verhältnis befördert und das ist entscheidend für den gemeinsamen Erfolg der Serie. Einer allein kann eine solche Serie nicht in der kurzen Zeit durchziehen, ohne im Burnout zu landen. So hatte bei diesem Projekt jeder Regisseur das, was ihn an dem Projekt interessierte. Für mich war es wichtig zu gestalten. Nur ausführende Regisseurin zu sein, dafür bin ich schon zu lange dabei, das allein würde mich nicht mehr fordern – und das war mit den Produzenten von Anfang an so vereinbart…allerdings nicht wissend, wieviel Arbeit das bei einem so gigantischen Projekt eigentlich bedeutet. (lacht)

Eine Besonderheit bei europäischen Produktionen sind immer noch Showrunner, ein Mittelding aus Regisseur und Produzent. Wie war es für Sie, so zu arbeiten?

Bei uns war der Showrunner auch gleichzeitig der Autor – ich könnte das nicht, ich wäre viel zu sehr in meine Geschichte verliebt, als dass ich mir die ganzen Änderungen verordnen könnte. Aber: Der Produktionsprozess solch einer großen Produktion braucht es, dass jemand den Blick von außen darauf hat. Die Verantwortlichen bei Netflix arbeiten ja an allem bis kurz vor dem Dreh. Da ändern sich plötzlich noch ganze Szenen und das ist völlig normal in diesem Arbeitsmodell. Das mag vielleicht einmal nicht nach meinem Geschmack sein, aber ich kann mich darauf verlassen, dass es okay und für das Produkt gut ist. Ein so großes Projekt fordert nun mal mehrere Köpfe. Ich hätte während des Drehs auch gar nicht die Zeit gehabt, mit Netflix-Verantwortlichen spätabends darüber zu konferieren. Dazu kommt im Hintergrund auch noch die Produktion. Dort müssen die Entscheidungen fallen, wenn ein Drehtag wegen Überflutungen verloren geht oder es schon herbstelt, aber Szenen noch im Sommer spielen oder noch schlimmer, sich ein Schauspieler verletzt. Als Regisseurin konzentriere ich mich in diesen Fällen auf die Arbeit, die als nächstes zu tun ist.