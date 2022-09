"Bergdoktor" Hans Sigl feiert im ORF Silvester

Der Serienstar hat heuer bereits mehrfach mit seinen vielfältigen Engagements überrascht. So gibt er seit Sommer den männlichen Part im Moderationsduo der "Starnacht"-Shows. Sein Auftritt an der Seite von Barbara Schöneberger frischte das Zuseherinteresse erheblich auf. Eine Idee übrigens des ORF, wie Hofer betonte: "Ich habe registriert, dass Hans Sigl über seine Schauspiel-Tätigkeit hinaus eine gewisse Spielfreude in Richtung Moderation entwickelt hat. Wir sind daraufhin in Kontakt gekommen und er hat letztlich unser Angebot positiv beantwortet", erläuterte er in einem KURIER-Interview.

Dieser Erfolg soll sich nun mit "Die große Silvester Show" fortsetzen. Die Aufzeichnung findet am 18. November in der Baden-Arena in der Messe Offenburg statt.