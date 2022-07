Hans Sigl über seine "Starnacht"-Premiere: "Das Umtriebigsein ist mein Naturell"

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause geht heute (Samstag) in Klagenfurt wieder die „Starnacht am Wörthersee“ live in ORF2 (20.15 Uhr) über die Bühne. Und sie wird, was die Künstlerinnen und Künstler betrifft, ihrem Namen gerecht: Klassik-Superstar David Garrett gibt sich hier ebenso die Ehre wie Pop-Legende Paul Young und Hit-Produzent Mousse T., der mit Barbara Schöneberger den Tom-Jones-Titel „Sex Bomb“ neu aufgenommen hat. Die Klagenfurter Band Matakustix ist gemeinsam etwa mit EAV-Legende Thomas Spitzer zu erleben und auch Vanessa Mai, Ross Antony, Francine Jordi, Marianne Rosenberg, Nik P. sowie Stefanie Heinzmann absolvieren Auftritte.