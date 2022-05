"Starnacht am Wörthersee": "Bergdoktor" Hans Sigl statt Alfons Haider

Flachland statt Alpenluft: "Bergdoktor" Hans Sigl übernimmt den Platz an der Seite von Barbara Schöneberger bei der "Starnacht am Wörthersee". Wenn am 16. Juli in ORF 2 die nächtliche Musikshow an den Kärntner Gestaden über die Bühne geht, wird der 52-jährige Sigl statt Alfons Haider seine Premiere als Starnacht-Moderator feiern, wie die "Krone" berichtet. "Wo Hans Sigl drauf steht, ist Erfolg drin!", zeigte sich ORF-Unterhaltungschef Alexander Hofer wohlgemut.