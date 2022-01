Wie "Bergdoktor" Hans Sigl von seiner Lieblingsdroge loskam

Vor einigen Jahren nahm "Bergdoktor" Hans Sigl (52) 20 Kilogramm ab. Im Interview mit der deutschen Zeitschrift "Gala" verriet er nun, wie er das geschafft hat. "Als ich so viel Gewicht verloren habe, habe ich den Zucker komplett gestrichen - und ihn irgendwann vergessen. Zucker ist eine Droge. Wenn man davon loskommt, ist das ein tolles Gefühl, weil man viel mehr Power hat."

Mittlerweile sieht er es aber nicht mehr ganz so eng. "Heute bin ich nicht mehr so streng. Ich esse mal was Süßes, greife aber auch zu Kohlrabi. Wir haben zwei Veggie-Days am Set, das wirkt sich positiv aus. Ich fühle mich nach einem vegetarischen Lunch viel konzentrierter."