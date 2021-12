"Bergdoktor" Hans Sigl über seine Kindheit und seine Rolle als "Klassensprecher" am Filmset

Ansonsten verbrachte er aber eine idyllische Kindheit in einem Dorf in der Steiermark. "Und ich habe es geliebt. Ich bin da den ganzen Tag barfuß in kurzen Hosen über die Bauernhöfe gelaufen. Bei uns haben die Kuhglocken gebimmelt, ich habe bei den Nachbarsbauern gelernt, und mein Großvater hat mir gezeigt, wie man aus einem Haselstrauch eine Pfeife schnitzt."

Schon in jungen Jahren wollte er die Welt immer in einen besseren Ort verwandeln. "Ich war Schulsprecher, und mir war Gemeinschaft damals irre wichtig, um Dinge zu verändern“, erzählte er.

Und das ist ihm bis heute geblieben. Als "Bergdoktor" sieht er sich auch ein wenig als "Klassensprecher" am Set. "Die jungen Leute kommen gerne zu mir, wenn sie Fragen haben, und das ist super für mich".