ORF2-Bilanz: Starke Info und ein "Bergdoktor", der zum Showman wird

Stabile Quoten beim Gesamtpublikum und ein Erstarken bei jüngeren Sehern, so kann ORF2-Channelchef Alexander Hofer die TV-Saison und speziell das erste Halbjahr 2022 bilanzieren. Geprägt war es erneut vom erhöhten Informationsaufkommen, was sich Hofer jedenfalls in Teilen anders gewünscht hätte. Auf der Haben-Seite steht das Engagement von "Bergdoktor" Hans Sigl für die "Starnächte", die nun verstärktes Interesse bei deutschen Partnern hervorrufen.

Es hat schon fast etwas von einem Stehsatz: Das Programm von ORF2 war in dieser TV-Saison, speziell auch im 1. Halbjahr 2022, wieder sehr stark von der Information geprägt. Der Ausnahmezustand als Normalsituation?

Kaum hatte man die Hoffnung, dass das Pandemiegeschehen die Menschen in diesem Frühjahr einmal durchschnaufen lässt, beginnt Russland den Krieg gegen die Ukraine. In einer solchen Situation versuchen wir zunächst einmal dem Publikum Orientierung und Analyse zu bieten. Ich meine, wir haben da einmal mehr unsere Stärken unter Beweis stellen können und das Publikum anerkennt das auch. Umso mehr freut es mich, dass Christian Wehrschütz zum Romy-Preisträger gekürt wurde, stellvertretend für unsere 25 Korrespondenten, die da Tag und Nacht unter zum Teil sehr, sehr schwierigen Bedingungen im Einsatz waren und sind. Ich denke in dem Zusammenhang auch an die Kollegen, die aus Moskau berichtet haben in diesem Frühjahr. Wir haben mit Paul Krisai immer wieder diskutiert, ob es richtig ist, ihn weiterhin dort zu belassen oder zurückzuholen. Das waren sehr emotionelle Zeiten.