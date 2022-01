ORF2-Chef Hofer: "Politische Zuordnungen gehören leider dazu"

Gibt es Zeitzonen oder Programmfarben in ORF2, bei denen man den Hebel ansetzen muss? Sie haben ja etwa überlegt, „Aktenzeichen XY“ in Österreich wiederzubeleben.

Grundsätzlich kann man festhalten, das Programm funktioniert in den wichtigsten Zeitzonen an nahezu allen Sendetagen. Wir werden natürlich, bedingt durch die geplante Neuausrichtung von ORF1, auch überlegen, was das für Rückschlüsse für ORF2 bringt. Die „Aktenzeichen XY“-Idee einer erneuten Co-Produktion mit dem ZDF lässt sich leider aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzen. Dafür werden wir ein Format entwickeln, das voraussichtlich im Sommer-Programm 2022 eingesetzt werden wird: „True Crime“, so der Arbeitstitel, beschäftigt sich mit Cold-Case-Fällen, mit verschwundenen Personen, aber auch möglicherweise Urteilen, die sich im Nachhinein als Justizirrtümer herausgestellt haben. Das wird in Doku/Reportage-Form aufbereitet und so für uns tauglich gemacht bei gleichzeitiger Schonung beim Mittel-Einsatz. Wir drehen im Frühjahr eine erste Pilotfolge.

Was ist dran am Gerücht, dass, weil ORF1 dürftig aufgestellt ist, Magazine auf Wunsch der neuen Programm-Direktorin Stefanie Groiss-Horowitz, den Kanal wechseln sollen? Die Rede ist etwa von „Thema“.

Überlegungen mag es da oder dort gegeben haben. Meines Wissens wird in ORF1 immer wieder daran gearbeitet, etwa den Mittwoch stringenter anzubieten. Aber ich glaube nicht, dass hier die Notwendigkeit besteht, auf gute und eingeführte ORF2-Marken mit beim Publikum gelernten Sendeplätzen zurückgreifen zu müssen.

Generationenwechsel

Thema für den ORF insgesamt ist, wie bei vielen Unternehmen, der Generationenwechsel. Der wird auch Bildschirm-Gesichter betreffen, was unvermeidlich ist. Was tut sich da? Übers Knie brechen sollte man ja auch nichts, wie zuletzt der Erfolg von „Stöckl live“ gezeigt hat.

Definitiv nicht notwendig ist dergleichen bei Barbara Stöckl. Wir setzen das Format „Stöckl live“ ja auch ganz bewusst bei gesellschaftspolitischen Themen ein wie jetzt eben zur anstehenden Impfpflicht, einem Corona-Update und zur Stimmung im Land, wo nicht zuletzt durch unsere Kampagne „Du+Ich=Österreich“ das Miteinander wieder stärker zurück ins Blickfeld gerückt werden soll. Was ich mir aber zu sagen traue ist, dass man Ende 2022 neue bzw. bisher noch nicht so präsente Kolleginnen und Kollegen in manchen Formaten sehen wird. Das ist ein Prozess, den wir angegangen sind. In der Information ist das bereits merkbar, aber auch in dem einen oder anderen Unterhaltungsformat wird das so sein. Details dazu gibt es aber erst dann, wenn dieser interne Prozess so weit gediehen ist, dass es spruchreife Entscheidungen gibt.