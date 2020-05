ORF2-Chef Hofer: "Diese Krise eröffnet Raum für Innovationen"

Nach den Info-Überstunden der vergangenen Monate kommt in ORF2 nun auch wieder Unterhaltung zum Zug. Kommende Woche gibt es gleich zwei Highlights: Ski-Ikone Marcel Hirscher geht am Donnerstag in „Ein Sommer in Österreich“ erstmals als TV-Gastgeber an den Start, am Samstag, 25. Mai, werden dann die Publikumslieblinge aus TV und Film in einer Überraschungsversion der KURIER ROMY gekürt (20.15). Alexander Hofer, seit zwei Jahren ORF2-Channel-Chef und frisch als interimistischer Unterhaltungschef bestätigt, über den programmlichen Ausnahmefall als Dauerzustand und Programm-Innovation in der Krise.

KURIER: Eine Woche mit zwei Unterhaltungshighlights gab es schon lange nicht mehr. Schwenkt ORF2 nun wieder auf Normal-Programm?

Alexander Hofer: Wir versuchen Tag für Tag den Schritt zurück in die programmliche Normalität. Allerdings sind beide TV-Events beeinflusst durch die aktuelle Corona-Situation: Die ROMY war ja als Gala abgesagt. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir eine Idee entwickeln konnten, die die Publikumslieblinge und die Preisträger der ROMY-Akademie in einer Hauptabend-Sendung vor den Vorhang bittet. Das wird nicht nur würdig, sondern zum Teil auch sehr überraschend für die Gewinner und das Publikum zuhause. Und bei Marcel Hirscher galt es, in diesem speziellen Jahr ein Format für einen sehr speziellen Sommer zu finden.