Brett statt Bett: ORF schickt Moderatoren in die Isolation

Nasenabstrich

Das Leben als "Isolierter" beginnt höchst unangenehm, aber logisch, mit einem Test. "Für den Nasenabstrich fährt mir die Ärztin mit einem Staberl ziemlich weit ins linke Nasenloch hinauf, echt unangenehm, aber weniger schlimm als befürchtet. In 24 Stunden soll das Testergebnis da sein." Was aber doch schon erstaunt - "... wir ziehen jetzt schon ein. Wenn wer positiv ist, muss er morgen eben wieder raus aus unserer Corona-WG am Küniglberg. Bis dahin gilt es, voneinander Abstand zu halten", schreibt Wolf weiter.

Luxus, so viel verraten die Bilder Wolfs, sieht definitiv anders aus. Jeder Elternverein würde sich beschweren. Wolf selbst spricht von "Glück", weil er in den nächsten zwei Wochen in seinem Büro schlafen kann, in dem nun auch noch ein Bett drin steht. "Die Matratze muss ein überzogenes Brett sein und die Bettwäsche dürfte eine Firma dem ORF aus ihren unverkäuflichen Lagerbeständen überlassen haben."

Die Sanitär-Situation scheint bescheiden zu sein. Immerhin gibt's Ablenkung in der "Freizeit" am Küniglberg mit "kleinem Fitnessbereich, drei Tischtennistischen (zwei ohne Netz), einem Wutzler und vier Playstations." Bei diesem Angebot konzentriert man sich gern auf die Arbeit.

Ein Streitfall ist - wie immer und überall - offenbar das Essen. " Getränke sind ausreichend vorhanden, Essen auch. Die Getränke sind besser, jedenfalls am ersten Abend", schreibt Wolf. Bleibt für die Informationsbedürfnisse der Österreicher zu hoffen, dass es in den kommenden beiden Wochen keinen Gruppen-Koller gibt.