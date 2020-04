Franziska Weisz: "Gewalt an Frauen wird totgeschwiegen"

Gibt es einen Grund, dass der Film auf Ibiza spielt?

Die Insel hat eine metaphorische Bedeutung und drückt aus, dass die Wienerin dort nicht verwurzelt ist, sondern losgelöst und alleine mit der Situation. Zudem hat Spanien strengere Gesetze, was Gewalt gegen Frauen betrifft. Wenn eine Frau, die verprügelt wurde, ihren Mann anzeigt und die Aussage später zurückzieht, wird sie vom Staat wegen Falschaussage angezeigt. Das ist die heikle Phase, in der sich Frauen oft doch noch vom Mann überzeugen lassen, die Anzeige zurückzunehmen. Das Gesetz soll ihnen den Rücken stärken und auch vor falschen Anschuldigungen schützen. Häusliche Gewalt war in Spanien ein so großes Problem wie in Österreich – jetzt gibt es dort nur noch ein Fünftel der Frauenmorde, die es in Österreich gibt.