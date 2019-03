Franziska Weisz: Ein Spiel mit Ecken und Kanten

Singen Sie auch in der Verfilmung des Udo-Jürgens-Musicals „Ich war noch niemals in New York“, das im Herbst in die Kinos kommt?

Leider nicht – ich bin, glaube ich, die einzige, die in diesem Film nicht singt, was schade ist. Nach Konzerten fiel schon mehrmals der halbernst gemeinte Hinweis, ich sollte doch mal in einem Musical-Film mitspielen. Und dann kommt das Drehbuch - und es ist eine Sprechrolle. (lacht)

Sie nutzen Ihre Bekanntheit auch für soziale Belange. Was liegt Ihnen da besonders am Herzen?

Es gibt da derzeit konkret zwei Kampagnen. Der WWF Österreich hat eben die Kampagne „Fleisch ist mir nicht wurscht“ gelauncht, die auch von meinen wunderbaren Kollegen und Romy-Nominees Martina Ebm und Robert Palfrader unterstützt wird. Ziel dieser Initiative ist es, uns Konsumenten auf die wahren Kosten von Billigfleisch aufmerksam zu machen. Da auf Qualität anstatt Quantität zu setzen, dankt uns nicht nur unsere eigene Gesundheit, auch Themen wie Klimaschutz und Trinkwasserknappheit werden dadurch nachweislich positiv beeinflusst. Zum Thema Trinkwasser unterstütze ich auch Viva con Agua, eine Initiative eines jungen Hamburgers, der mit unglaublicher Energie und viel Herzblut den Verkauf von Wasserflaschen bei Konzerten, Ausstellungen und mittlerweile auch in der Gastronomie vorantreibt. Der Erlös kommt dem Bau von Brunnen in von Dürre geplagten Ländern zu Gute. Viva con Agua gibt es inzwischen auch in Österreich!