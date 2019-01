Gewaltschutz: Was Frauen helfen würde

Was muss passieren, um Frauen besser zu schützen?

Nachdem kurz nach dem Jahreswechsel vier Frauen ermordet wurden, will die Bundesregierung zeigen, dass dies nicht spurlos an ihr vorüberzieht. Und so präsentierten Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß und Staatssekretärin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) sowie FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl ein Maßnahmenpaket für den Gewaltschutz.

Edtstadler kündigte an, dass Betretungsverbote künftig leichter verhängt werden können. Gefährdete Frauen sollen mit einer „Bannmeile“ von 50 Metern vor Tätern geschützt werden; zudem soll es bei rechtskräftig verurteilten Vergewaltigern keine ausschließlich bedingten Freiheitsstrafen und für Wiederholungstäter noch höhere Strafen geben.

Als wesentliches Problem bezeichneten die Regierungsmitglieder die überregionale Zusammenarbeit der Bundesländer bei der Unterbringung von schutzsuchenden Frauen: In Zukunft sollen Betroffene leichter in ein Frauenhaus in einem anderen Bundesland wechseln können.

Ministerin Bogner-Strauß kündigte zudem an, dass eine zentrale, dreistellige Notruf-Nummer für Frauen eingerichtet, und das das Gewaltschutz-Budget im Ressort um eine halbe Million Euro aufgestockt wird.