Die Schwachstellen beim Gewaltschutz für Frauen

Jede fünfte Frau wird Opfer von Gewalt – die Zahl ist nicht neu. Doch die fünf Morde an Frauen seit Jahresbeginn in Österreich lassen auch die Politik tätig werden. Gestern lud die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures ( SPÖ) zum parlamentarischen Dialog. Und hierbei wurden konkrete Schwachstellen angesprochen.

- Datenschutz vs. Täterarbeit: Spricht die Polizei eine Wegweisung aus, werden die Daten des Opfers sofort an eine Hilfseinrichtung weitergereicht. Der Täter bekommt einen Zettel mit seinen Rechten und Pflichten und einer Telefonnummer, wo er sich selbst Hilfe suchen kann. „Mit den Männern beschäftigt sich danach keiner“, sagt Alexander Haydn von der Männerberatung. Dabei wäre es wichtig, den Täter sofort zu kontaktieren – das scheitert aber am Datenschutz. „Dadurch könnten wir auch eine rasche Risikoeinschätzung vornehmen“, sagt Haydn.

Im jüngsten Mordfall in Tulln sollte der mutmaßliche Täter nach einer Wegweisung ein Anti-Gewalt-Training absolvieren – das scheiterte aber an den Sprachkenntnissen. Derartige Therapien werden nur in Deutsch angeboten. Eine psychologische Betreuung nach allen Fällen häuslicher Gewalt ist aber nicht nur eine Geldfrage – es fehlen auch Psychologen.

Spürbare Sanktionen seien für Täter extrem wichtig. „Täter gehen lachend aus dem Gericht“, sagt Kerstin Schinnerl von der Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. Behördlich bekannte Täter würden oft nur auf freiem Fuß angezeigt. „Betretungsverbote reichen nicht aus. In extremen Fällen muss auch U-Haft möglich sein.“