Schnell ermittelt wieder: Nur den Kopf nicht hängen lassen

Nach dem folgenschweren Finale der sechsten Staffel steht Schnell nun vor den Trümmern ihrer Existenz: Ihr Sohn Jan (gespielt Simon Morzé) büßt nun seine Haftstrafe ab. Sie selbst habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und sich für die Mutter in ihr entschieden – und nicht für die Polizistin. „Sie geht mit dem, was passiert ist, so um, dass sie den Kopf nicht hängen lässt, sondern weiter geht. Das Wichtigste für sie ist, weiterhin mit ihrem Sohn verbunden zu sein. Alles andere lässt sich lösen“, sagt Ursula Strauss dem KURIER.

Nach bislang sechs Staffeln, 3.500 Sendeminuten in 74 Folgen zählt „Schnell ermittelt“ zu den erfolgreichsten ORF-Eigenproduktionen der vergangenen Jahre. Auf neue Folgen mussten die Zuseher aber lange warten, genauer gesagt dauerte die Pause vier Jahre. Ein Ende stand dabei aber nie zur Diskussion, wurde beim Gespräch versichert. Mit der siebenten Staffel geht die Geschichte von Angelika Schnell nun weiter. Die zehn neuen Folgen zu je 45 Minuten (in den nächsten Wochen immer montags um 20.15 in ORF1 zu sehen) schließen, was den Humor und die Gangart betrifft, an den Start der Serie an. Zum Auftakt sieht es für Angelika Schnell aber nicht so besonders aus: Das Limit am Konto ist überschritten, neues Geld nicht in Sicht. Da das AMS auch keinen passenden Job hat, macht sie einfach das, was sie gelernt hat: ermitteln. Und zwar privat – mit Franitschek (Wolf Bachofner) an ihrer Seite, der im Ruhestand nach Abwechslung sucht.

„Wenn man alles verliert, beginnt alles wieder ganz neu. Und das trägt die große Kraft der Erneuerung in sich. Es gibt nicht nur Schatten, sondern auch Licht: „Jetzt darf es mal wieder fröhlicher und leichter sein“, sagt Strauss. Diese neue Leichtigkeit macht von Anfang an Spaß: Herrlich, wie sich Schnell und Franitschek gegenseitig hänseln und sich die Wuchteln zuspielen.