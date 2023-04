Prime-Video-Manager Schneider: "Bauen unser Engagement in Österreich aus"

Welchen Stellenwert haben für Euch lokale, also deutschsprachige Produktionen neben den internationalen Originals?

Unsere lokalen Serien und Filme schaffen es regelmäßig in die Top 10 unserer meist gesehenen Inhalte. "LOL: Last One Laughing", von dem gerade eine neue Staffel gestartet ist, ist ein gutes Beispiel: Die Comedy Show ist ein absoluter Publikumsmagnet. Alles in allem entwickeln, beauftragen und lizenzieren wir 15 bis 20 lokale Titel pro Jahr. Sie machen Prime Video lokal noch relevanter, deshalb sind wir auch glücklich, dass wir immer mehr mit der österreichischen Kreativlandschaft zusammenarbeiten können.

Ihr habt auch Österreich auf der Landkarte, wenn es um Stoffe, Produzenten und Talente vor und hinter der Kamera geht. Wie funktioniert das Scouting bei Euch?

Amazon hat bisher in Österreich Investitionen von mehr als 330 Millionen Euro getätigt. Wir haben das Prime Video Angebot 2014 gemeinsam in Deutschland und Österreich gestartet. Wir sind eng mit den hiesigen Kreativen verzahnt und über unsere Inhalte- und Lizenzteams mit allen größeren lokalen Produktionsfirmen im Austausch. Wir bekommen hunderte von Serien- und Filmkonzepten pro Jahr zugeschickt. Es ist dann unsere Aufgabe, daraus die richtigen Inhalte für unsere Prime-Mitglieder zu destillieren. Je nach den Anforderungen, die ein Stoff mit sich bringt, um ihn zu realisieren, arbeiten unterschiedliche Teams bei uns mit den Produzenten an der Umsetzung und Finanzierung. Wir bauen dabei unser Engagement in Österreich nach und nach aus. Im letzten Jahr haben wir unseren Liebesfilm Sachertorte größtenteils in Wien gedreht. Weitere Projekte stehen gerade an.