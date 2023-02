Mit Leichtigkeit zur Leinwand-Präsenz

Sie ist zwar erst 24 Jahre jung und dennoch schon voll bepackt mit Erfahrungen, Eindrücken und vor allem mit Haltung. Maeve Metelka, ein Wiener Original, weiß, was sie will. Derzeit studiert die junge Schauspielerin noch ihr Handwerk an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, spielt aber schon Theater und dreht parallel einige Fernsehproduktionen. Dem breiten Fernseh- bzw. Streaming-Publikum wird sie bestimmt durch den Amazon-Prime-Film „Sachertorte“ bekannt sein. Darin begeistert sie mit ihrer Natürlichkeit und ihrem sympathischen Spiel. Maeve

verkörpert darin eine junge Frau, die bei der Suche nach der wahren Liebe hilft. Es war ihr erster großer Film und dennoch schafft die Mimin es, mit Leichtigkeit gegenüber bereits etablierten Kollegen Präsenz zu zeigen und sich in den Vordergrund zu spielen. Diese Rolle hat sie mit einigen privaten Ideen aus ihrem Leben verfeinert. Eine Kollegin, die eben auch gerne mitgestaltet und sich bei Dreharbeiten miteinbringt, wie sie mir im Gespräch erzählt. Ich fragte Maeve auch nach einem lustigen oder skurrilen Satz, den sie in einem Film aussprechen musste. Ihre Antwort: „Der steht noch bevor“. Kurz und prägnant. So habe ich sie kennengelernt. Sie ist direkt, ehrlich und offen.

Offen auch für den Austausch mit dem Gegenüber. Eine Grundbasis für Schauspieler. Ob es Dinge gibt, die sie unbedingt noch machen möchte? Die prompte und wieder mal eher puristische Antwort: „Ich bin zufrieden.“ Ja, so wirkt sie tatsächlich. Bereits abgedreht und demnächst im Fernsehen zu sehen, ist sie in der Serie „Concordia“. Ach ja, in einem Thema gibt es aber keine Diskussion, ob sie lieber Popcorn oder Nachos im Kino mag. Ganz klar und ohne mit der Wimper zu zucken: „Popcorn“.