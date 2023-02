Empathisch, goschert und sehr neugierig

Mit diesen drei Worten (siehe Titel) beschreibt sich die 18-jährige Niederösterreicherin ganz selbstbewusst. Eine junge Kollegin erobert die Kinoleinwand mit ihrem Debüt-Film „Family Dinner“.

In dem Austro-Horrorfilm spielt Nina Katlein eine junge Frau, die, sagen wir es mal vorsichtig, ihre eigene Familie von einer ganz neuen Seite kennenlernt. Was tun, wenn man das Gefühl hat, nicht willkommen zu sein? Wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht? Man nimmt sich zurück und beobachtet. Man ist vorsichtig. Und genau das beschreibt auch das Spiel von Nina Katlein. In ihrer ersten Kinohauptrolle zeigt sie ein wunderbar zurückhaltendes, aber durchaus sicheres Auftreten und eine feine Natürlichkeit. Der Film ist derzeit noch auf den heimischen Leinwänden zu sehen, also ab ins Kino! Große Empfehlung meinerseits! Kleine Vorwarnung, der Film ist nichts für Menschen mit einem schwachen Magen.