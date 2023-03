Pressestimmen zu Kärnten: "Zündstoff für SPÖ"; "Debatte um Rendi-Wagner"

"Entfacht Debatte"

Der Standard etwa titelte: "Minus in Kärnten facht Debatte um Rendi-Wagner an". Im Leitartikel titelte die Zeitung: "Rendi-Wagner wankt - Das Kärntner Wahlergebnis bringt die SPÖ-Chefin noch mehr in Bedrängnis".

"Window of opportunity für Gegner"

Die Tageszeitung Die Presse sieht in dem Wahlausgang "Zündstoff für SPÖ-Führungsstreit". "Das window of opportunity für Pamela Rendi-Wagners innerparteiliche Gegner scheint nun, nach der Kärntner Wahl und vor der Salzburger Wahl, gekommen", analysiert die Zeitung in ihrem Leitartikel.