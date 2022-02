Politik bei ATV: „Seriös mit Schmäh statt Krawall-TV"

Seit den Bundespräsidenten-Wahlen 2016 herrscht in Österreich – mit nur kurzen Unterbrechungen – ein politischer Ausnahmezustand. Wie sehr wird man da zum Getriebenen und wie schafft man die Distanz dazu, die es für die Analyse braucht?

Hofer: Zum einen ist die Beobachtung richtig, dass wir nicht erst seit Corona, sondern eigentlich seit dem Jahr 2015 mit der Migrationskrise und drei Wahlen in diesem Ausnahme-Modus sind. Die Bundespräsidentschaftswahl hat das dann offengelegt. 2017 waren dann die vorgezogenen Nationalratswahlen, 2018 die auch internationale Aufregung um Türkis-Blau, 2019 der Ibiza-Skandal, daraufhin vorgezogene Neuwahlen und nun Corona. Getrieben sind vor allem einmal die politisch Verantwortlichen – das zeichnet, so hoffe ich, unsere Sendung auch aus, dass dort klargelegt wird, was noch Strategie ist und wo die Politik nur noch Passagier ist. Eine Beobachtung dieser Krisenjahre ist: Die sind viel öfter Passagier, als man gemeinhin glaubt. Wir als Beobachter dessen sind nicht minder getrieben, denn wir besprechen, was in der Woche zuvor Thema war. Da geht es dann eben nicht um die großen Themen wie Pflege oder die digitalen Herausforderungen. Aber – wir sind ja nicht erst seit vorgestern dabei – es gilt auch, Zusammenhänge aufzuzeigen, das Geschehen nicht bloß zu kommentieren, sondern auch zu hinterfragen und einzuordnen. Genau das versuchen wir.

Knapp: Dieser kurze Blick hinter die Kulissen, warum wer in welche Situation wie agiert, das macht die Sendung spannend. Warum werden plötzlich Themen öffentlichkeitswirksam forciert – um zum Beispiel unangenehme aus dem Blickfeld zu drücken. Das wird dann bei uns klar angesprochen.

Gibt’s da ein Beispiel?

Hofer: Für mich war das etwa die vielzitierte Harmonie von Türkis-Blau. Wir haben nicht nur einmal gesagt, dass das völliger Unsinn ist. Mein Hauptargument war immer: Schaut Euch die Zielgruppen an. Sie sind oft deckungsgleich. Die können also gar keine Freunde sein. Herbert Kickl wollte nie wirklich mit der ÖVP koalieren. Und jetzt kommt das durch die Chats heraus, dass das mit der Harmonie Fassade war. Nicht dass ich mich über die Chats freuen würde. Mir geht es nicht darum, wie Waldorf und Statler alles besser zu wissen.

Knapp: Aktuell betrifft das auch die Frage, wer gerade bundespolitisch das Sagen hat – und man wird schnell bei den Landeshauptleuten landen.

Bis vor kurzem galt: Wenigstens Zahlen lügen nicht.

Hajek: Zahlen lügen nicht, es lügen die, die sie produziert haben – wie zuletzt Chats gezeigt haben. Und natürlich schauen wir – etwa mit der Frage der Woche, die mit Chefredakteur Georg Grabner abgestimmt ist oder dem Österreich-Trend -, ob die Zahlen unsere Einschätzungen belegen. Das geschieht mit kurzfristigen Fragestellungen oder auch mit langfristigen – die Frage nach der Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung stellen wir seit 2009. Solche Ergebnisse erlauben dann tatsächlich eine Einordnung – das ist, was unsere Zuschauer von uns erwarten und schätzen. Sie wollen eine politische Einordnung dessen, was in der vergangenen Woche passiert ist. Dafür bedarf es natürlich auch entsprechender Sachkompetenz.

Knapp: Wir reden über die Chats ja nicht bloß, weil sie großteils die ÖVP betreffen.

Hofer: Stichwort Einordnung – ich sehe es schon sehr kritisch, wenn etwa über Dritte in Chats geredet wird und die dann plötzlich in die Ziehung kommen. Das hat auch mit der strafrechtlichen Relevanz null zu tun. Und wenn in irgendeinem Chat eine Politikerin oder ein Politiker einen Kraftausdruck verwendet hat, dann ist das für mich auch nicht wirklich der Skandal. Sehr wohl zentral sind aber die potenziell strafrechtlich relevanten und jedenfalls politisch-moralisch verwerflichen Teile. Da beginnt in der allgemeinen Wahrnehmung nur viel zu verschwimmen, weshalb wir schon öfters die unterschiedlichen Bedeutungsebenen bei den Chats herausgearbeitet haben.

Verzweifelt man da manchmal am österreichischen Innenpolitik-Journalismus?

Knapp: Ein Beispiel ist für mich eine aus diesem Wust ominöser Untersuchungen, bei der abgefragt wurde, welches Tier welchem Politiker zugeordnet wird. Ja sicher ist das lustig, wer Eichhörnchen, Wildschwein oder sonst was ist. Aber tatsächlich geht es hier um den Vorwurf der Untreue.

Hofer: Ich weiß aus meiner Zeit im profil, es ist schwer zu bewerten, was berichtet man wie groß und in welchem Ausmaß. Bei uns damals wurde viel über den zigfachen Haider auf dem Cover diskutiert - gleichzeitig hatte der Falter ein Haider-Foto-Verbot, was auch irgendwie lächerlich war.

Hajek: Man muss nicht am österreichischen Innenpolitik-Journalismus verzweifeln. Wir versuchen aber schon, Dinge mehrfach und anders zu beleuchten, als sie nochmals zuzuspitzen.

Knapp: Wir haben es auch etwas einfacher als die Kollegen, wir müssen nicht jeden Tag Seiten füllen.

Hofer: Gottseidank.

Was können Sie mit dem Satz anfangen: Jedes Land hat die Politiker, die es verdient?

Hajek: Ein zutreffender Satz.

Hofer: Ja, ist schon so. Wobei mich die nicht bloß durchschimmernde, sondern durchleuchtende Dummheit bei manchen Chat-Nachrichten aus der zweiten Reihe doch überrascht hat. Aber wir sind da auch sehr schnell bei der Frage, wer geht noch in die Politik? Wohin treibt dieses System?

Knapp: Das ist schon ein harter Job, die müssen sich auch einiges gefallen lassen.