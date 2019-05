ATV-Politik-Talk: "Wer am Tisch liegt, wird operiert"

Man ist geschäftig, scherzt, ist aber konzentriert bei den Vorbereitungen. „Passt die Frisur so von Meinrad? Kann sich der nicht eine ähnliche zulegen wie die beiden anderen Herren?“, heißt es vom Regiepult. Dann ist klar eine Stimme zu hören – „Ich bin nicht Meinrad Knapp“ –, als Sendungschef Wolfgang Schiefer die Kommunikationskanäle zu den „Horcherln“ der drei Protagonisten abtestet. Eine kurze Probe des Sendungseinstiegs noch, dann geht’s los: „Sonntagabend, 22.20 Uhr, ich freue mich, dass ich sie wieder begrüßen darf. Unser politischer Wochenrückblick , ATV Aktuell – Die Woche’: Mit dabei wie gewohnt unser Politik-Experte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek“, sagt Knapp in die Kamera.

Tatsächlich ist es – exklusiv für den KURIER so gelegt – Freitagabend, 20.45 Uhr. In einem Studio von ProSiebenSat.1Puls4 in Wien St. Marx startet die Aufzeichnung des ATV-Polit-Talks, die wie immer ungeschnitten auf Sendung gehen wird. Der konnte zuletzt mit bis zu 130.000 Zusehern zur späten Stunde – etwa ein Viertel von „Im Zentrum“ – Rekordwerte verbuchen. Moderator Knapp: „So kurz vor den EU-Wahlen geht es den Zusehern um Einordnung und die können wir mit unseren beiden Experten kompetent liefern.“ Und die geschieht wie gewohnt kurz, knackig und pointiert.