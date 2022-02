ROMY-Unterstützung: Peter Filzmaier verblüfft seine ATV-Kollegen

Es lief wie immer also wie geschmiert: Nach einem gefühlten Watschentanz für die Performance der Bundesregierung in den zurückliegenden Tagen bog ATV aktuell: Die Woche am Sonntag (22.25) in die Zielgerade. Moderator Meinrad Knapp rief wie gewohnt am Ende der Sendung die Top- und Flop-Kandidaten von Meinungsforscher Peter Hajek und von Politikberater Thomas Hofer auf. Allerdings erschien zur Verblüffung aller plötzlich deren Berufskollege und ORF-Analytiker Peter Filzmaier. „Eine Intervention“ sichtbar am Bildschirm und nicht via WhatsApp – „das hat sich in der Politik nicht bewährt“, wie der schmunzelnd anmerkte.