Hans Knauß: "Viele Hundertstel an Glück zurückbekommen"

Gigantismus

Auch die Zeit bei den Winterspielen von Peking hat Knauß nachdenklich gemacht: „Teilweise ist es beeindruckend, was so ein riesiges Land imstande ist, an Sportstätten aus dieser Gegend herauszuholen. Andererseits denkst du dir: Sind die wahnsinnig? Das kann nur in einem Land so passieren, wo man sich um Umweltverträglichkeitsprüfungen nix pfeift und Zwang ausüben kann.“

Knauß sieht für die Zukunft das IOC gefordert: "Ob man das in dieser Form noch einmal so haben will. Ich denke da auch an die nächste Generation, die viel bewusster aufwächst.“

Auf der anderen Seite habe man die langen Strecken zu den Austragungsorten mit modernen Wasserstoffbussen bewältigt. „Rundherum hast du da teilweise keinen Menschen auf den Straßen gesehen, wegen der Ausgangssperren. Das macht dir dann fast wieder Angst“, sagt er.

Jene Chinesen, die sich auch in der Olympia-Blase aufhielten, hätten durchaus Interesse an den Olympia-Gästen gezeigt, „da kam uns schon ein Lächeln entgegen. So ein Ereignis sollte ja auch völkerverbindend sein.“