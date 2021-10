Hans Knauß: "Ich hab’ mir mit der Bierzeltmusi immer schwergetan"

Dem 50-Jährigen ist bewusst, dass er nicht wie Forcher auftreten kann, der Zeit seines Fernsehlebens als weißbärtiger, weiser Mann in die Wohnzimmer schaute. „Ich hab’ einfach nicht das Wissen eines Sepp Forcher über Altäre und historische Sachen“, sagt er. „Daher rede ich mit Experten, die mir zum Beispiel eine mittelalterliche Burg erklären.“

Er wird auch nicht Forchers berühmtes "Griaß Gott in Österreich" übernehmen. Eine fixe Begrüßung oder Verabschiedung ist nicht geplant. "Es soll spontan bleiben", meint Knauß. In der ersten Folge heißt es zu Beginn: "Servus, Griaß' enk!"

Der Dialekt

Sein legendärer Vorgänger war auch für einen in ganz Österreich und darüber hinaus verständlichen Dialekt bekannt. Der Obersteirer Knauß lachend über seinen eigenen TV-Dialekt: „Ich red’ wie beim Ski-Kommentieren. Nicht so wie ich dahoam red'. Dann wär’s schlimm, da würde mich ein Teil in Österreich nicht verstehen. Ich hab das Gefühl, das müsste für ganz Österreich passen."

Knauß plaudert in seiner Sendung – im Gegensatz zu Forcher – viel mit den Protagonisten. Dabei werden zumindest in Folge eins eher herkömmliche Rollenbilder bedient. Mit den Musikanten von der „Schülcherleitnmusi“ stößt Knauß bei der Buschenschank an, während sich die Kaffeejause mit den „Bauernmadln“ zuhause abspielt.