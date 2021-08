Sepp Forcher und die Berge: Dieser Gipfel fehlt ihm noch

Es gibt nicht nur Jäger- und Fischerlatein, so der Autor und TV-Monolith, sondern auch Bergsteigerlatein. Aber diese Sprache beherrscht er nicht.

"Ein gutes Gedächtnis", so verrät der gebürtige Römer im KURIER-Interview, sei sowohl seine "beste als auch seine schlechteste Eigenschaft". Er erinnert sich in meisterhafter, bildreicher Ausdruckskraft an eine Kindheit, in der ihn seine Eltern "nach guter Südtiroler Art spüren ließen, dass ich ein nutzloser Fresser und zu minder bin, obwohl ich weiß der Teufel was alles den Berg hinaufschleppte". Heute taucht er die Düsternis in milden Glanz: "Übertriebene Zuneigung war bei uns nicht üblich."