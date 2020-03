Nach mehr als 30 Jahren: Sepp Forcher verabschiedet sich vom TV

Schwimmen lernt man am Berg nicht

Zum ersten Treffen mit den zuständigen Redakteuren sei er in seinem schäbigsten Rock gekommen. „Ich habe gesagt: Die Themen, die suche ich mir aus. Und geredet wird das, was ich sage. Und geredet wird, wie ich jetzt red'. Auch wenn mich die Leute deswegen oft für einen Primitivling gehalten haben.“ Nur die Auswahl der Musiker für die Sendung habe er Leuten überlassen, die mehr davon verstanden haben. „Meine Texte waren alle aus dem Stegreif, darauf bin ich stolz.“ Und bei jeder Sendung stand Gattin Helli mit einem Glücksbringer zur Seite, einem Bergkristall in ihrer Hand. „Damit er sich nicht verred'.“ „Ich war überzeugt, dass die Sendung nach einem Jahr abgewürgt wird“, erinnert sich Forcher. „Aber die Quoten und Kritiken waren gut.“

Vater und Großvater waren Bergführer, und auch aus Forcher entwickelte sich ein guter Alpinist. 32 Mal stand er auf dem Gipfel des Großglockners. „Und ich werde wohl 50 der 82 Viertausender in den Alpen bestiegen haben, etliche davon mehrfach.“ Er führte auf das Matterhorn, durchstieg die Dachstein-Südwand und die Pallavicini-Rinne am Großglockner alleine. „Aber das ist für mich bedeutungslos geworden, auch wenn ich mir das früher nicht vorstellen konnte.“ Seine bergsteigerische Laufbahn sei in Ermangelung von etwas anderem passiert. „Das war für mich die billigste Art, mich zu beweisen. Steigeisen und Eispickel habe ich gehabt, und umgehen habe ich damit können.“ Dafür litten andere Fertigkeiten: „Drei Sachen in meinem Leben kann ich mit Gründlichkeit nicht. Tanzen, Schwimmen und Radfahren: Auf den Bergen lernt man das nicht.“