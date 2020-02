Peter Rapp: "Ich bin kein Nostalgie-Freak"

KURIER: Herr Rapp, wie sieht denn Ihr Alltag seit dem Ende der „Brieflos-Show“ aus?

Peter Rapp: Der Alltag orientiert sich in erster Linie an meinem Hund, den ich aus der Tötung in Budapest geholt habe. Dadurch gehe ich jetzt jeden Tag mindestens eine Stunde in der Donau-Au spazieren und ich wollte mich eigentlich auf den Ruhestand einrichten, mit Nachmittagsschlaferl und den üblichen Blödheiten. Aber es ist sich noch nicht ganz ausgegangen und natürlich ist das jetzt eine Herausforderung.

Sie haben in Interviews von sich gesagt, dass Sie kein nostalgischer Mensch sind. Warum dann jetzt diese Sendung?

Ich hab’ gesagt, ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt – was aber nicht heißt, dass ich nicht immer wieder von früher erzähle. Wenn ich von den Anfängen des Fernsehens berichte, ist das, wie wenn mein Großvater vom Ersten Weltkrieg erzählt hat. Also ich bin kein Nostalgie-Freak.