Die Familienshow ist tot, lang lebe die TV-Unterhaltung

Das Publikum liebte die Samstagabendshows. Die Einschaltquoten lagen in Bereichen, von denen heute niemand mehr auch nur träumen kann. Vor allem aber waren die Shows das, worüber am nächsten Tag gesprochen wurde, in der Schule und am Arbeitsplatz.

Aber längst ist das Zeitalter der unbegrenzten Möglichkeiten im World Wide Web angebrochen. Die Teenager von heute gehen lieber den eigenen Interessen auf YouTube nach. In vielen Haushalten steht nicht einmal mehr ein Fernsehapparat herum. Geschaut wird am Laptop, Tablet oder am Smartphone: Jeder kann sich seine Lieblingsserie ansehen – wann und wo er will.