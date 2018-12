ORF-Unterhaltungschef Böhm: „In 20 Jahren keine Intervention gehabt“

War man früher unbotmäßiger?

Das ist die ORF-Unterhaltung nach wie vor. Schauen sie sich „Willkommen Österreich“ an oder unsere Kabarettprogramme. Frechheiten und Spitzen sind auch bei „Was gibt es Neues?“, sonst würden ein Lukas Resetarits oder ein Thomas Maurer nicht kommen. Sie können sich in der Szene erkundigen. Wir haben keinerlei Zensur. Ich habe in diesen 20 Jahren in diesem Bereich keine Intervention bekommen. Weder von außen noch von innen. Dort, wo wir uns selber Grenzen setzen, werden sie uns vom Rundfunkgesetz vorgegeben. Das ist nachvollziehbar. Wo Menschen in ihrer Persönlichkeit beleidigt werden, wo man mit Kandidaten spöttisch umgeht, so dass sie nicht mehr in ihren Alltag zurückkehren können, ohne lächerlich gemacht zu werden. Wir haben Hunderte Castingshows gemacht, wo das leicht möglich gewesen wäre. Das ist nie passiert.

In vielen anderen Ländern laufen immer noch sehr erfolgreich die Castingshows. Warum nicht beim ORF?

Ganz einfach. Dazu haben wir derzeit leider keine Budgetmittel. Wir wissen, dass das Publikum das liebt.

Ist „Dancing Stars“ billiger“?

Nein. Das ist der Grund, warum wir letztes Jahr keine Sendung gemacht haben. Aber ich gehe davon aus, dass durch die Neupositionierung der Kanäle viele kleinere Formate, die auch zum Grundnahrungsmittel des Zuschauers gehören, stattfinden.