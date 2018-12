Dancing Stars: Sängerin Virginia Ernst wird mit einer Frau tanzen

Ski-Doppelweltmeisterin Lizz Görgl (37) wurde ja schon seit längerer Zeit als potenzielle Kandidatin gehandelt - jetzt gab es die Bestätigung dafür. Die Ex-Ski-Queen ist dabei und voller Vorfreude: "Ich verfolge die Sendung seit Jahren und auch als kleines Kind habe ich schon gerne getanzt - so war es klar für mich, als die Anfrage für 'Dancing Stars' kam, dass ich Ja sage. Ich habe ein gewisses Rhythmusgefühl und hoffe, dass ich mir die eine oder andere Schrittfolge merken kann - und als Sportlerin habe ich gelernt, hartnäckig zu trainieren." Privatstunden wird sie davor aber keine nehmen: "Mir wurde davon abgeraten, weil man doch so ungeschliffen wie möglich an den Start gehen soll und das werde ich auch beherzigen."