FPÖ will ORF-Senderflotte reduzieren

Der Stiftungsrat des ORF ist am Donnerstag erstmals seit Bildung der neuen Regierung zusammengetreten. An der Aufstellung des Gremiums hat diese zwar noch nichts geändert, was das Regierungsprogramm für den ORF bedeuten könnte, wurde aber eifrig erörtert. Der freiheitliche Koalitionsverhandler Norbert Steger deutete zumindest ein Szenario an: nämlich weniger ORF-Sender.