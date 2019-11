Arabella Kiesbauer: "Menschen sind nun mal das, was mich interessiert"

Eben hat Arabella Kiesbauer noch in Helsinki die Energy Globe World Awards moderiert. Sie kann es aber auch kleiner: Am Dienstag startet bei Puls24 „Die Arabella Kiesbauer Show“ (21.45 Uhr). Bei der Premiere spricht sie u. a. mit Ex-Neos Matthias Strolz und Schauspielerin Dagmar Koller über das Thema „Wann ist ein Mann ein Mann?“

KURIER: Was hat Sie dazu bewogen, wieder eine wöchentliche Talkshow, „Die Arabella Kiesbauer Show“ zu übernehmen?

Arabella Kiesbauer: Für mich gefühlt habe ich ja nie mit dem Talk aufgehört, weil ich auch in all den anderen Formaten, dich in der Zwischenzeit gemacht habe oder noch mache, immer mit Menschen rede. Das ist ja mein Asset - Menschen sind nun mal das, was mich interessiert. Was mich nun speziell daran gereizt hat, auf Puls24 einen Talk zu übernehmen, ist auch der Tatsache geschuldet, dass dort eine richtige Aufbruchsstimmung herrscht. Da entsteht ein neuer Sender und das wiederum erinnert mich an die Zeit damals bei ProSieben. Als ich dort angefangen habe mit meinem Talk „ Arabella“, steckte das Privatfernsehen in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Diese Zeit des Aufbaus, diese Spielwiese, die wir damals hatten, die Möglichkeit, alles ausprobieren zu dürfen, das war ein großes Geschenk. Jetzt wieder bei so etwas dabei sein zu dürfen, freut mich sehr.