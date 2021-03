ORF-Experte Hans Knauß meldet sich nach Corona-Infektion zurück

Wie einige andere ORF-Mitarbeiter ist auch Hans Knauß nach der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo an Covid-19 erkrankt. Deshalb musste der Sieger von sieben Weltcuprennen in seiner Funktion als TV-Experte zuletzt auch den Heimweltcup in Saalbach-Hinterglemm auslassen.