Nachruf auf Sepp Forcher: Auf den Gipfeln fand er Weitsicht

Forcher hat das Land geliebt; es war für ihn jedoch nie ein Rückzugsgebiet, weder geistig noch in der Gesinnung. Er war „unheimlich stolz auf Österreich“, Patriotismus war für ihn – ein konservativer Traditionalist mit liberalen Werten – definiert als „Freude an Österreich“. Er sagte Sätze wie „Migranten darf man nie verachten. Um Gottes willen. Im Gegenteil, du musst sie umarmen“, war kompromisslos darin, für die Coronaimpfung zu werben: „Es gibt viele, die glauben, dass sie gescheit sind und gegen die Impfung argumentieren. Das ist doch alles deppat“, sagte er in der Zeit.

Und er stand der Vermarktung in der „volkstümlichen“ Musik kritisch gegenüber: „Wenn sich die Industrie einer Sache bemächtigt, dann verbiestert sie, und ihr Kerngedanke wird ruiniert.“ Diesen eigentlichen Kerngedanken der Volkskultur nie verkauft zu haben – und dennoch hoch erfolgreich zu sein –, das hat Sepp Forcher gekonnt wie kein anderer. Er wird fehlen.

Am Dienstag (ORF2) und am Donnerstag (ORFIII) stehen die Hauptabende im Zeichen Sepp Forchers, Details folgen.