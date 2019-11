ATV-Plan: Jahresrückblick aus dem bekanntesten Wohnzimmer Ibizas

"We're going to Ibiza“ war schon einmal ein groer Hit. Wie weiland die Venga Boys hält es nun auch der Privatsender ATV. In Österreichs aktuell berühmtestem Wohnzimmer, wo schon (vermeintliche) Oligarchinnen und (ehemalige) Vizekanzler Platz genommen haben, soll erneut über Politik und von weiteren wichtigen Dingen des spannenden Jahres 2019 gesprochen werden.