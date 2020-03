Meinrad Knapp über die ATV-Info: „Wir verbiegen uns nicht“

Was schon erstaunt hat ist, dass das Publikumsinteresse trotz der vielen Politiker-Duelle in Wahlkampfzeiten hoch geblieben ist.

Das Treiben und die fast schon zyklischen Konfrontationen mit immer wieder großen Duellen erinnert an Fußball-Weltmeisterschaften. Aber das ist, was das traditionelle Fernsehen kann: Es findet live statt, es ist zutiefst österreichisch, es geht um Themen, die betreffen – da sagt keiner, das schau ich mir zwei Wochen auf einer Plattform an. Das ist die große Qualität von Fernsehen.

Apropos Live – gibt es nach den vielen Jahren vor Kamera und Mikro noch das berühmte Kribbeln?

Ich bin immer noch angespannt, keine Frage. Bei ATV wird eine Elefanten-Runde von einem großen Team vorbereitet – – und da wird alles fürs Gelingen getan. Aber es kann schon sein, dass ich dann am Nachmittag irgendwie das Gefühl habe, dass dieses oder jenes nicht so passt und sei es auch nur die eigene Tagesform. Auf den letzten Metern ist man als Moderator allein, das ist Teil des Jobs. Aber dann kommt das Rotlicht und man ist mitten drin.

Sie machen neben Wahlsendungen auch noch regelmäßig sehr viele unterschiedliche TV-Formate: von den Nachrichten „ ATV aktuell“ über, sonntags, „ ATV aktuell: Die Woche“ bis zur Diskussionssendung bei Puls24. Gibt es Vorlieben?

Ich rede extrem gern mit Menschen. Das mach ich in der Früh bei kronehit und am Abend im Fernsehen. Ich glaube auch, dass in einer Diskussion viel mehr möglich ist, als im Gespräch ... Bei Interviews ist man doch eingeschränkt, weil es ein Prozedere gibt, man nur eine bestimmte, kurze Zeitspanne hat, in der sich drei, vier Fragen ausgehen. Bei einer Diskussion kann man das Gegenüber in eine andere Situation bringen, was wiederum andere Blickwinkel eröffnen kann.

Eine Trademark der ATV-Information – egal ob vor oder bei der Wahl oder auch sonst – ist, dass ein gewisser Schmäh zulässig ist. Es gibt eine gewisse Lockerheit.

Das hat sich mehr oder minder zufällig so ergeben. Politik interessiert uns, also uns die bei ATV diese Sendungen machen, ja tatsächlich, das ist gewissermaßen eine Leidenschaft. Es macht für uns aber keinen Sinn, dass wir uns verbiegen und den bier-ernsten Zugang wählen. Das machen andere besser. Bei uns kann auch ein Andreas Gabalier auftreten und mitreden. Ich finde, wir bereichern mit unserem Zugang den Info-Markt: Wir waren mit Politik-Sendungen in der Stadthalle, hatten Konfrontationen ohne Moderatoren oder, zuletzt, einen Jahresrückblick aus der Strache-Villa auf Ibiza. Das alles kann Privatfernsehen, das bringt Vielfalt auf den Schirm und ist nicht minder seriös.