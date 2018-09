Meinrad Knapp: "Haben keinen missionarischen Ansatz"

Die lauen Sommergespräche sind abgehakt, der heiße politische Herbst kann kommen. Zeit also für die Rückkehr des etwas anderen politischen Wochenrückblicks: Moderator Meinrad Knapp, Politik-Experte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek bitten nun wieder jeden Sonntag zu „ATV Aktuell: Die Woche“ (22.20).

Verstärkung bei der politischen Meinungsbildung kommt zum Auftakt der zweiten Staffel von KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter. Er wird sich zur „Frage der Woche“ – diesmal geht es ums Migrationspapier der SPÖ – zu Wort melden, zu der Hajek auch die wöchentliche Meinungsumfrage durchgeführt hat.

„Die Idee hinter der Einladung von Chefredakteuren nach dem Rotationsprinzip ist, das Meinungsspektrum in der Sendung zu verbreitern. Das ergibt nochmals eine andere Qualität. Es existieren zwar schon Chefredakteurs-Runden in Sendern, wir positionieren diese Schlüsselpersonen österreichischer Medien aber nochmals anders“, erklärt Moderator Knapp. Zur Abrundung ist auch noch ein Podcast unter atv.at/diewoche verfügbar.

Für die thematischen Vorgaben bei „ ATV Aktuell: Die Woche“ sorgt die Politik selbst – mitunter unfreiwillig. „Ich bin der österreichischen Innenpolitik wirklich dankbar für das, was sie Woche für Woche liefert. Für uns ist es also nur wichtig, dass manche Ministerin und mancher Minister noch recht lange in ihren Positionen bleiben, denn das sichert den Fortbestand der Sendung“, sagt Knapp schmunzelnd.