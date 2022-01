Bei ATV hat man keine Angst vor der Selbstkannibalisierung

Lichte Quoten-Höhen in der 18ten Staffel erreicht allwöchentlich „Bauer sucht Frau“. Partner-Suche im Fernsehen zieht das Publikum magisch an. Wie versucht ihr, dieses Genre am Köcheln zu halten?

Wenn wir kurz mal auf 2022 blicken, dann bringt das neue Jahr gleich mal am Mittwoch die Event-Folgen von „Bauer sucht Frau“, gefolgt von neun neuen Folgen von „Alles Liebe“, in denen Andreas Mannsberger wieder einsame Herzen zu Hause besucht. Dem Thema widmen sich auch die ATV-Klassiker „Geschäft mit der Liebe“, inzwischen in der achten Staffel oder auch die vierte Staffel unsere Eigenkreation „Amore unter Palmen“. Und an unserem Dating-Format „Tinder-Reisen“ gibt es inzwischen Interesse aus anderen Länder, konkret UK und Belgien. Diese Eigenkreation geht ebenfalls in Q1 mit zwölf neuen Folgen auf Sendung – erstmals bereits um 20.15 Uhr.

Der Publikumserfolg führt also zum besseren Sendeplatz?

„Tinder-Reisen“ folgt da den Beispielen von „Amore unter Palmen“ oder auch „Geschäft mit der Liebe“, ebenfalls zweistellige Quotenerfolge. Das sind Formate, die zunächst um 21.20 Uhr gelaufen sind, aber sich einfach so toll entwickelt haben, dass wir sie vorziehen. Damit bekommen wir Platz, um dahinter erneut weitere Eigenproduktionen auszuprobieren.

Was ist geplant?

Am Donnerstag wird „Mein potschertes Leben“ on air gehen. Die neue Dokusoap erzählt von tragischen Charakteren und skurrilen Geschichten – also ATV in Reinkultur. Es wird außerdem ein Wiedersehen mit Harry aus „Amore unter Palmen“ geben. Ein weiteres neues Format, auf das wir uns freuen, sind „Die Temmers – Reich statt Scheich“ - das Millionärspaar Walter und Susi Temmer zeigt hier sein verrücktes und schillerndes Leben. Am Donnerstag wird dann auch „Geil – So treibts Österreich“ zurückkommen. In sechs neue Folgen ist Influencerin Nadine Mayerhofer wieder für uns in Sachen Liebe und Sex unterwegs.