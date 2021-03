TV-Quoten: ATV ist Prime-Time-Gewinner, ORF1 besiegt sich selbst

Gleich an zwei Tagen hintereinander konnte ATV in der werberelevanten Zielgruppe groß punkten: Die Eigenproduktion "Das Geschäft mit der Liebe" fuhr am Mittwoch bei den 12- bis 49-Jährigen mit 213.000 Zusehern einen Marktanteil von 13 Prozent ein, tagsdarauf waren es bei "Teenager werden Mütter" 237.000 Zuseher bei über 15 Prozent Marktanteil. Damit kürte sich ATV in zwei Tagen in Folge zum Primetime-Sieger in der jungen Zielgruppe.

ATV konnte damit den Schwestersender Puls4 hinter sich lassen, wo am Donnerstagabend u. a. das Europa-League-Match Manchester United gegen Milan in Szene ging. Und auch Heidi Klums „Next Topmodel“ hatten knapp das Nachsehen.

Zum Trost: Die vier Österreich-Sender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe erzielten gestern mit 17,2 Prozent den höchsten Tagesmarktanteil seit Jahresbeginn. Die gesamte Sender-Armada des Konzerns fuhr am Donnerstag mit 35,5 Prozent Marktanteil einen neuen Jahresbestwert. Zum Vergleich: Alle vier ORF-Sender kamen auf 33,1 Prozent.