ATV startet „Ungelöst – Cold Case Austria“, ServusTV und ORF folgen

Auch bei ServusTV und beim ORF ist man am Konzipieren. Der Salzburger Privatsender wird bereits im Mai „Fahndung Österreich“ starten. Heuer sollen noch vier von Info-Chef Hans Martin Paar moderierte Ausgaben in der Primetime zu sehen sein. Jede Live-Sendung präsentiert in Zusammenarbeit mit Bundes- und Landeskriminalämtern sowie Ministerien und Staatsanwaltschaften bis zu sechs bis dato ungelöste Kriminalfälle. Intendant Ferdinand Wegscheider: „Für ServusTV ist es doppelt erfreulich, sowohl sein Programmangebot mit einem spannenden neuen Format zu erweitern, als auch – in enger Zusammenarbeit mit dem Innenministerium – die Verbrechensbekämpfung in Österreich zu unterstützen.“