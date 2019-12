ATV-Programmpläne: Große Gefühle und ein Ausflug nach Ibiza

Aber auch im ATV-Programm gibt es Baustellen. Am Sonntag schwächelt nach vier Wiederholungen „Hubert und Staller“. Die Reaktion: „Der Sonntag wird neben Mittwoch, Donnerstag und Samstag der vierte Eigenproduktionstag“, kündigt Gruber. Den Start macht einer, der sich mit Baustellen auskennt: EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum mit einer neuen Staffel von „Pfusch am Bau“.

Schon an diesem Donnerstag kann man ihn in eigener Sache erleben: In „Die Nussbaums“ geht die Patchwork-Familie mit acht Kindern auf Haus-Suche. Daraus kann noch mehr werden.

Zum Rückgrat des Senders gehören 2020 wieder viele Reportagen und Reihen wie „Teenager werden Mütter“ oder „Das Geschäft mit der Liebe“ und natürlich auch „Heinzl und die VIPs“.