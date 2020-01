ORF2-Chef plant "Aktenzeichen XY Österreich“ und mehr Regionalisierung

Während bei „ Liebesgschichten und Heiratssachen“ alles klar ist – „ich sehen das Erbe von Toni Spira bei Nina Horowitz in sehr guten Händen“ –, läuft noch die Suche nach einem Nachfolge-Format für „Klingendes Österreich“. Mit der 200. Folge wird sich ja Sepp Forcher verabschieden. Voraussichtlich im März werden Entscheidungen fallen. „Wir hoffen, dass wir auch die eine oder andere personelle Überraschung schaffen werden“, sagt der Wiener.

Weniger kryptisch ist Hofer, was die Rückkehr von „ Aktenzeichen XY ungelöst“ betrifft. „Es gibt Gespräche mit jenem Produzenten, der dieses Format höchst erfolgreich über Jahrzehnte für Deutschland umsetzt. Vorbehaltlich der Finanzierung – das wäre ein großer Brocken – denken wir konkret an eine Österreich-Ausgabe mit vor allem heimischen Fällen. Eine Pilotsendung könnte bereits in der zweiten Jahreshälfte in ORF2 laufen.“