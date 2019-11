ORF-Event "Vienna Blood" startet erfolgreich bei der BBC

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Ich freue mich sehr, dass diese internationale ORF-Produktions-Allianz so erfolgreich in der BBC gestartet ist. Dies beweist einmal mehr, dass österreichische Geschichten mit österreichischer Weltklasse vor und hinter der Kamera auch am internationalen Markt sehr begehrt sind und für die nationale Kulturleistung Film ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk unerlässlich ist. Ich gratuliere allen Beteiligten, Partnerinnen und Partnern und freue mich auf die ORF-Premiere im Weihnachtsprogramm.“

„ Vienna Blood – Die letzte Séance“ geht am Freitag, dem 20. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF2 erstmals in Österreich auf Sendung.