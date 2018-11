Dornhelm über "Liebermann"-Verfilmung: Freud spielt eine Nebenrolle

Es wird in Wien bald noch eine weitere, internationale Serie gedreht, in der Freud als Ermittler vorkommt. Regie wird dabei Marvin Kren führen. Bei Ihnen ist Freud nur eine Nebenfigur. Hätten Sie gern mehr von dem berühmten Psychiater in Ihrem Film gehabt?

Ich bin froh, dass Freud bei mir nur eine Nebenrolle ist. Denn es gibt für mich ein paar Figuren in der Geschichte – wie Churchill, Stalin, Hitler, Einstein und eben auch Sigmund Freud –, die schon zu ihren Lebzeiten das waren, was man „larger than life“ nennt. Von denen halte ich als Regisseur lieber Abstand. Das klingt vielleicht komisch, weil ich ja schon viele historische Stoffe umgesetzt habe – wie zuletzt „ Maria Theresia“. Aber bei den genannten Figuren hat das Publikum schon vorgefertigte Bilder im Kopf. Charlie Chaplin gehört übrigens auch zu diesen „übergroßen“ Figuren, aber für ihn wüsste ich einen geeigneten Darsteller: Juergen Maurer. Er hält uns in den Drehpausen mit seinen großartigen, chaplinesken Slapstick-Einlagen bei Laune.